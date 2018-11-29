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Компания Hyundai официально представила флагманский кроссовер Palisade, сообщает портал The Car Connection. Новинку презентовали на автосалоне в Лос-Анджелесе. В восьмиместном Hyundai Palisade три ряда сидений, он оснащен 3,8-литровым бензиновым мотором V6 и двигателем мощностью 295 лошадиных сил.
РИА Новости09:22
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Новый Hyundai Palisade: двигатель V6, полный привод и восьмиместный салон
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