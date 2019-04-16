Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения32CARS.ru 09:25
На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta. Новое поколение модели получило увеличенные габаритные размеры, а размер колесной базы вырос на 20 мм.
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Новая Hyundai Creta получила гигантский дисплей, как у Tesla и двухуровневые фары
Новые автомобили02:32
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 3:0
Обновлено в 16:50
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии
Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М «Прорыв-3» уже в 2019 году
Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году.
Обновлено в 11:12
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы
Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Кино
Кита Харингтона смущали поцелуи с Эмилией Кларк на съемках «Игры престолов»
Как признался 32-летний актер, его смущали моменты, когда ему приходилось целоваться с Эмилией Кларк.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Обновлено в 14:09
Спорт
«ПСЖ» соберет средства для восстановления сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари
Футбольный клуб "ПСЖ" объявил о начале сбора средств для восстановления сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 10:57
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» в качестве гостя
Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на конкурсе «Евровидение-2019» в качестве бывшего участника.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Технологии
Представители Apple Books переговорили с российскими издательствами
Представители трех ведущих отечественных издательств сообщили, что иностранцы в процессе своей поездки во всех подробностях расспрашивали о российском рынке электронных книг, перспективе развития и пиратстве, но о каких-либо конкретных планах Apple они не рассказали.
Обновлено в 05:52