Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения32CARS.ru 09:25
На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta. Новое поколение модели получило увеличенные габаритные размеры, а размер колесной базы вырос на 20 мм.
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Новая Hyundai Creta получила гигантский дисплей, как у Tesla и двухуровневые фары
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Спорт
Тренер Мишин прокомментировал слова Плющенко о Коляде
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Здоровье
Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ поддержал отказ от флюорографии
Директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Москвы и ЦФО Сергей Морозов предложил отказаться от ежегодной флюорографии.
Обновлено в 08:24
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Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
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Политика
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В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
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Происшествия
В Пятигорске на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка
В Пятигорске накажут виновников массовой драки на соревнованиях по джиу-джитсу 13 апреля, видеозапись которой только сегодня попала в Сеть.
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Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
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Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
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Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
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Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ более пяти лет.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Кино
В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Технологии
Представители Apple Books переговорили с российскими издательствами
Представители трех ведущих отечественных издательств сообщили, что иностранцы в процессе своей поездки во всех подробностях расспрашивали о российском рынке электронных книг, перспективе развития и пиратстве, но о каких-либо конкретных планах Apple они не рассказали.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Красноярске учительница избила на уроке двух восьмиклассниц
На кадрах видно, как одну девочку учительница бьёт по лицу, а вторую школьницу — хватает за волосы и бьёт головой о стену и парту.
Обновлено вчера в 12:20
Авто
Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM
В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.
Обновлено в 01:55
Интернет
СМИ уличили Facebook в использовании персональных данных пользователей
СМИ уличили компанию Facebook в использовании персональных данных пользователей в своих целях: для борьбы с конкурентами и помощи партнерам.
Обновлено в 15:01
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
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В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
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Шоу-бизнес
Влад Топалов показал забавное фото с сыном
33-летний певец Влад Топалов, который недавно впервые стал отцом, опубликовал в Instagram забавный кадр с маленьким сыном, которому нет еще и полугода.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12