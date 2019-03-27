Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссоверАвтоВзгляд 06:22

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Технических подробностей о кроссовере бренд не раскрывает. Хотя известно, что автомобиль будет представлен на многих рынках, скорее всего, под разными именами.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
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Опубликовано видео с задержанным экс-министром Абызовым

Следственный комитет опубликовал видеозапись с задержанным накануне бывшим министром Открытого правительства России Михаилом Абызовым.
Обновлено в 06:50
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Американский суперавианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники Военно-морского института США.
Обновлено в 05:18
Политика

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
Обновлено в 03:10
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Единоборства

Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Камера смартфона Huawei P30 Pro стала новым лидером рейтинга DxOMark

По сравнению с прошлыми рекордсменами Huawei, основными улучшениями тыльной камеры наблюдаются в области зума и боке, где Huawei P30 Pro задаёт новый стандарт.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Здоровье

Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты

27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Основатель Банка 131: «У нас уже есть три миллиона пользователей»

Банк России 26 марта сообщил о том, что принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Алика Смехова выполнила свою программу материнства

В рамках интервью актриса Алика Смехова, которая является счастливой матерью двух сыновей Артема и Макара, заявила, что выполнила свою программу материнства и более не планирует рожать.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В московском метро на пассажиров напал психически больной

Неадекватный пассажир напал на пассажиров московского метро и полицейского, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:16
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Кино

Вернер Херцог сыграет злодея в сериале «Мандалорец»

Прославленный немецкий режиссёр, актёр и сценарист Вернер Херцог («Фицкарральдо», «Агирре, гнев божий») приоткрыл завесу тайны по поводу своей роли в сериале «Мандалорец».
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

В Пхеньяне обвинили США в подготовке к биохимической войне против КНДР

Власти КНДР осуждают США за "упорную подготовку к биохимической войне против Пхеньяна", говорится в сообщении, распространенном по каналам северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 07:19
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
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