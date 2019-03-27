Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссоверАвтоВзгляд 06:22
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке. Технических подробностей о кроссовере бренд не раскрывает. Хотя известно, что автомобиль будет представлен на многих рынках, скорее всего, под разными именами.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Обновлено в 07:59
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Авто
Peugeot привезет в Россию дизельный лифтбек Peugeot 508
Согласно опубликованному Одобрению типа транспортного средства, на российском рынке Peugeot 508 будет предлагаться только в кузове «лифтбек», напомним, на рынке Европы модель также представлена ещё и в кузове «универсал».
Обновлено вчера в 04:29
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Авто
Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции.
Обновлено в 09:05
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Авто
BMW повысит рублевые цены на большинство моделей с 1 апреля
С 1 апреля на 20 тысяч рублей вырастет стоимость хэтчбеков 1 Series и купе 2 Series.
Обновлено в 04:44
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
Джикия тренируется в общей группе перед игрой с «Ахматом»
Защитник "Спартака" Георгий Джикия вернулся в расположение клуба после матчей сборной России и провел восстановительную тренировку в общей группе.
Обновлено в 09:06
Теннис
Барти выбила Квитову с Miami Open
Обновлено в 03:46
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Интернет
Криптовалюта пользователей Windows и Mac оказалась в опасности
Цифровые деньги пользователей Windows и Mac оказались под угрозой — северокорейская хакерская группировка Lazarus использует приложение PowerShell, позволяющее управлять вредоносными программами на этих операционных системах.
Обновлено в 08:04
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Общество
Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году
Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве в Стокгольме
Обновлено в 02:54
Политика
ЛДПР официально предложила не признавать выборы на Украине
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины".
Обновлено в 08:10
Происшествия
Под Петербургом потеряли варана с сушками
Обновлено в 08:42
Происшествия
СКР не подтвердил информацию о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
В феврале 2019 года в Сургуте полиция задержала троих иеговистов, заподозрив их в организации деятельности экстремистской организации.
Обновлено в 06:22
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 03:22