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Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателямиSpeedMe 13:08

В ведомстве отмечают, что этот проект полностью соответствует плану развития российской автомобильной промышленности. Таким образом, корейская компания Hyundai приняла на себя обязательства по сборке легковых автомобилей на территории России с использованием российских компонентов.
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Денис Мантуров
Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд руб.
— Денис Мантуров, российский политикРБК 04:50

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