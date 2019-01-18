Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателямиSpeedMe 13:08

Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд руб.

В ведомстве отмечают, что этот проект полностью соответствует плану развития российской автомобильной промышленности. Таким образом, корейская компания Hyundai приняла на себя обязательства по сборке легковых автомобилей на территории России с использованием российских компонентов.

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