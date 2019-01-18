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Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателямиКомсомольская правда вчера в 09:12

"Компания приняла обязательства по производству легковых автомобилей с использованием ключевых российских компонентов: двигателя, автоматической коробки передач и элементов системы управления", - цитирует "Автостат" главу ведомства.
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Денис Мантуров
Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма вложений может достигнуть порядка 35 млрд руб.
— Денис Мантуров, российский политикРБК вчера в 04:50

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