Авто

Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссоверТарантас Ньюс 03:01

Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце. Новинка прервала традицию компании называть свои кроссоверы в честь города или какого-то места.
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Послушайте, как звучит 1040-сильный твин-турбо Hyundai Santa Fe

Motor11:42

Самый компактный кроссовер от Hyundai получил имя Venue

Автостат07:48

Hyundai назвала имя нового кроссовера компактнее Creta

Российская газета01:52

Hyundai представит новый кроссовер в следующем месяце

CarsWeek.ru02:46

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Автоновости дня02:09

Самый маленький кроссовер Hyundai — скоро премьера

За рулем03:05

Hyundai анонсировал премьеру самого дешевого кроссовера

AutoNews03:10
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Политика

Орешкин назначен куратором Тывы

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Адвокат предложил залог в миллиард рублей за Абызова

Защита предложила Басманному суду Москвы залог в миллиард рублей за освобождение экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиненного в создании преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено в 11:00
Авто

Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн

Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Авто

Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4

Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Политика

Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине

Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Политика

Песков прокомментировал задержание Абызова

Помощник российского главы Песков заявил, что не знает, общались ли Путин и Медведев конкретно по вопросу задержания Абызова, так как они контактируют очень много.
Обновлено в 05:43
Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Помпео заявил, что Россия проводит против Запада «операции влияния»

"Россия представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и теперь включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада", - полагает госсекретарь.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Общество

Апрельское тепло придет в Москву уже в ближайшие дни

В ближайшие дни температура и будет ниже нормы: 28 марта в Москве ночью будет 2-4 градуса мороза, по области до - 7. Отрицательные значения сохранятся и в ночь на пятницу.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Авто

Skoda выпустила 500-тысячный Superb третьего поколения

Если модель первого поколения, появившаяся в 2001 году, разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей.
Обновлено в 06:37
Культура

В Большом театре началась церемония вручения премии «Золотая маска»

Обновлено в 11:28
Политика

Шутка Путина над охранником попала на видео

Обновлено в 10:56
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Обновлено в 11:47
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика

Суд в Литве вынес приговор бывшему советскому военнослужащему

Вильнюсский окружной суд приговорил бывшего советского военнослужащего, гражданина России Юрия Меля к семи годам лишения свободы в рамках дела о событиях 13 января 1991 года.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы

Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Футбол

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Мораес за сборную Бразилии не выступал.
Обновлено в 08:18
Футбол

Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы

«Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.
Обновлено в 11:21
Авто

FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler

Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
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