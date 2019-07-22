В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris, несмотря на то, что сама модель постепенно уступает позиции в рейтинге продаж. Об этом свидетельствует страховая статистика угонов автомобилей, предоставленная «Известиям» компанией «Ренессанс Страхование».

с чего всё началось

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику угона автомобилей, предоставленную газете компанией «Ренессанс Страхованием». В отчете представлены данные за период с января по июнь 2019 года.

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