Авто

Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально
Российская газета
06:00

Большой кроссовер Hyundai Palisade, шпионские снимки которого всю последнюю неделю не сходили со страниц автомобильных изданий, представлен официально. Автомобиль презентовали на автосалоне в американском Лос-Анджелесе. Премьера ожидаемо вызвала интерес СМИ.
Российская газета06:00

Подробнее о событии

Флагман Hyundai Palisade обратился к семейной аудитории

Драйв04:38

Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально

Российская газета06:00

Hyundai представил большой кроссовер Palisade

AutoNews04:57

Hyundai показал свой огромный и роскошный внедорожник

За рулем01:55

Новый Hyundai Palisade: двигатель V6, полный привод и восьмиместный салон

За рулем Кубаньвчера в 23:56

Большой кроссовер Hyundai Palisade полностью рассекречен

Авторевю01:43

Hyundai Palisade дебютировал на автовыставке в Лос-Анджелесе

SpeedMeвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Авто

Новое поколение Kia Soul дебютировало в Лос-Анджелесе

Обновлено в 08:22
Авто

Skoda рассекретила интерьер модели Scala

Компания Skoda рассекретила интерьер новой модели Scala, которая станет преемником бюджетного семейства Skoda Rapid.
Обновлено в 08:16
Авто

Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года

Новинка с названием Aurus Komendant, по словам Мантурова, отправится в серийное производство в конце 2020 года или в начале 2021 года.
Обновлено в 05:43
Авто

Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом в РФ

По данным аналитиков, самым продаваемым пикапом в России (впервые с мая) по итогам октября стал японский Toyota Hilux – его обладателями стали 305 человек, что на 2% больше, чем в октябре прошлого года.
Обновлено в 08:38
Авто

Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в России подешевели на 55-80 тысяч рублей

По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.
Обновлено в 07:58
Авто

Mercedes-Benz обновил спорткары AMG GT

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Лос-Анджелесе представила обновлённое семейство спорткаров AMG GT.
Обновлено в 07:55
Авто

70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП

Ранее представили производителя говорили о намерении еще увеличить локализацию, а сегодня журналистам «Ведомостей» стало известно, что 70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП.
Обновлено в 08:07
Авто

Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia

Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.
Обновлено в 08:12
Авто

Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2

Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.
Обновлено в 06:24
Авто

Cadillac Escalade получил спортивную версию

Новых моделей Cadillac в Лос-Анджелесе не привез, зато покажет публике особую версию внедорожника Escalade под названием Sport Edition.
Обновлено в 05:38
Авто

В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми

В процессе эксплуатации автомобиля государственные номера имеют свойство изнашиваться, некоторые цифры могут частично, или полностью стереться.
Обновлено в 07:19
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает в России 3,3 тыс. автомобилей

Обновлено в 08:36
Авто

Honda раскрыла «спортивный» кроссовер HR-V с турбомотором

Обновлено в 08:25
Авто

Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза

Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом.
Обновлено в 05:58
Авто

Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам

В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся.
Обновлено в 05:21
ещё по теме
Главное