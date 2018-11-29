Большой кроссовер Hyundai Palisade, шпионские снимки которого всю последнюю неделю не сходили со страниц автомобильных изданий, представлен официально. Автомобиль презентовали на автосалоне в американском Лос-Анджелесе. Премьера ожидаемо вызвала интерес СМИ.

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