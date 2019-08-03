Экономика
Huawei заявила о рекордной выручке в РоссииiReactor 02:59
Известно, что в 2018 году выручка компании увеличилась в 2,5 раза. По информации баз данных СПАРК, доход ООО «Техкомпания Хуавэй» в России увеличился с 61,7 млрд рублей по итогам 2017 года до 132,3 млрд рублей по итогам 2018 года. Данные показатели для компании являются рекордными.
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с чего всё началось
Представитель Huawei отказался от комментария. Однако источник РБК, близкий к компании, подтвердил, что выручка за 2018 год является рекордной для российского подразделения Huawei. По его словам, росту показателя способствовало увеличение продаж мобильных устройств китайского бренда.РБКвчера в 02:33
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Huawei заявила о рекордной выручке в России благодаря импортозамещению
Московский Комсомолецвчера в 06:33
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