Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26
Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
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Источник назвал цель прибытия российских военных в Венесуэлу
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Обновлено в 14:42
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
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Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
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В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
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