Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26

Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
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Huawei активно вытесняет Apple с рынка смартфонов в Китае

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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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