Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26

Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

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