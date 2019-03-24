Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26
Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Обновлено в 08:58
Культура
Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера
Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Космос
Побег от апокалипсиса: SpaceX развивает космический туризм, чтобы избежать конца света и поселиться на Марсе
SpaceX в настоящее время активно занимается развитием космического туризма.
Обновлено в 06:39
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Религия
Украинские полярники возьмут в Антарктиду копию томоса
Обновлено в 14:51
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Музыка
The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
После официального развода Марат Башаров продолжает жить с женой
На днях журналисты позвонили актеру домой, чтобы расспросить о разводе, но Башаров вдруг заявил, что он ничего об этом не знает. — заявил актер передаче «Ты не поверишь!».
Обновлено в 07:18
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено в 16:50
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Футбол
Кипр — Бельгия 0:2
Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Петербурге ребенок упал в шахту лифта, пытаясь сделать селфи
В Петербурге 11-летний мальчик упал с высоты четвертого этажа в шахту лифта, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 13:46
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Авто
Житель Армавира превратил старый ГАЗ в «адский эвакуатор»
Необычный автомобиль редко увидишь на улицах Армавира. У сотрудников ДПС неизбежно возникнут вопросы к такому транспорту.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено в 18:13
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Талисман получил имя «Скиллзи». Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран.
Обновлено в 17:15
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 22 марта в 23:48
Интернет
Пользователям Telegram разрешили удалять сообщения собеседников
Созданный бизнесменом Павлом Дуровым интернет-мессенджер Telegram обзавелся новой функцией: у пользователей появилась возможность удалять всю личную переписку и в своем аккаунте, и на устройствах своих собеседников — без срока давности.
Обновлено в 17:02