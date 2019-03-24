Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26
Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Интернет
«Варвара» поспорит с «Алисой»
После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено в 17:52
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Здоровье
Количество российских мужчин с бесплодием резко возросло
По данным Минздрава России, количество мужчин с бесплодием в стране резко возросло за период с 2006 года – его рост составил 80 процентов.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Футбол
Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил уверенность, что туринцы рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:23
Наука
Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга
Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.
Обновлено 22 марта в 05:29
Наука
От слепоты может избавить пересадка одного гена
Обновлено 22 марта в 00:49
Космос
Недалеко от Земли родится новая Солнечная система
Обновлено в 06:58
Спорт
Елена Вяльбе: Могу сказать, что мы на «4+» сезон отработали
Могу сказать, что мы на 4+ сезон отработали, за что всем спасибо, и спортсменам, и тренерам.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:46
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Хоккей
«Айлендерс» одержал победу над «Аризоной»
Обновлено в 18:11
Футбол
Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылку
Стала известна причина, по которой вратарь Маттиа Перин был исключен из заявки сборной Италии на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с Финляндией (2:0). Встреча состоялась накануне.
Обновлено в 15:34
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
Командующий СФ рассказал, какие подлодки сегодня стоят на вооружении флота
«Подводники-североморцы эксплуатируют порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок», - сказал Евменов.
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Наука
Роботы научили рыб и пчел общаться
В ходе эксперимента европейских ученых роботы научили рыб и пчел передавать разные сигналы и координировать действия.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Политика
Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что тему признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами необходимо вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.
Обновлено в 15:50
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 19:29