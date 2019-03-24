Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26

Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Общество Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Интернет «Варвара» поспорит с «Алисой» После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.

Армия и оружие В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».

Здоровье Количество российских мужчин с бесплодием резко возросло По данным Минздрава России, количество мужчин с бесплодием в стране резко возросло за период с 2006 года – его рост составил 80 процентов.

Футбол Дель Пьеро: «„Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов» Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил уверенность, что туринцы рано или поздно выиграют Лигу чемпионов.

Наука Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Футбол Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылку Стала известна причина, по которой вратарь Маттиа Перин был исключен из заявки сборной Италии на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с Финляндией (2:0). Встреча состоялась накануне.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Наука Роботы научили рыб и пчел общаться В ходе эксперимента европейских ученых роботы научили рыб и пчел передавать разные сигналы и координировать действия.

Армия и оружие Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Происшествия На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что тему признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами необходимо вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.