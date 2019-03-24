Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в КитаеГазета DAILY 10:26
Многие отмечают дороговизну смартфонов Apple, которая не является оправданной. Данные аналитиков же показали, что на рынке премиальных устройств в КНР уже больше популярна компания Huawei, а самыми продаваемыми аппаратами марки являются Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.
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