Гаджеты
Huawei представила флагманские смартфоныРИА Новости 11:34
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика
Болтон заявил, что США «не потерпит» военного вторжения в Венесуэлу
«Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в достижение общих целей странами западного полушария - демократию, безопасность и верховенство права», - сказал Болтон, добавив, что венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Футбол
ФФУ: «Уверены, что Мораес получил гражданство Украины должным образом»
В Португалии утверждают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, и в связи с этим футболист не имел право получать новое спортивное гражданство.
Обновлено в 09:24
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Политика
Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее и зимнее время
26 марта Европейский парламент проголосовал за отмену перехода на летнее/зимнее время в странах Европейского союза (ЕС) с 2021 года, пишет газета Kurier.
Обновлено в 08:35
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Спорт
РФС планирует расследовать возможные домогательстве в фарм-клубе ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Обвинение просит для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера 21 год колонии
«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор.
Обновлено в 11:14
Культура
Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Марина Зудина продолжает борьбу за пропавшие миллионы Олега Табакова
Нелегко приходится и детям, которые продолжают думать об отце. О будущем артистка пока не думает.
Обновлено в 10:49
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Транспорт
Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено в 08:02
Авто
В Lamborghini проводят проверку, связанную с российским брендом Aurus
В компании отметили, что проверка связана с наличием в ее линейке модели Urus, с названием которой сходно по звучанию название российского бренда.
Обновлено в 10:49
Происшествия
ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем
Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и МВД пресекли попытку украсть часть кабеля специальной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщил РБК замначальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Павел Прилучный гневно выругался, узнав об изнасиловании ребенка
Актер Павел Прилучный отреагировал новость об изнасиловании семилетнего мальчика в одной из подмосковных больниц.
Обновлено в 10:23
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Экономика
ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года
Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи
На своей странице в Instagram канадский поп-певец Джастин Бибер пожаловался на отсутствие энергии и готовность "развалиться на части".
Обновлено в 05:44
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08