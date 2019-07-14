с чего всё началось

Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.

Музыка На Первом канале покромсали выступление Стаса Пьехи Российский певец Стас Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Об этом певец рассказал в своем инстаграме.

Политика Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

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Теннис Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.

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