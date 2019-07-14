с чего всё началось

Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.

Политика США введут санкции против Турции из-за покупки С-400 Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.

Политика Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Футбол Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение» Полузащитник и капитан "Сочи" Евгений Песегов уверен, что арбитры должны были отменить гол "Спартака" в матче первого тура РПЛ (0:1).

Политика Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни» "Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.

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Космос NASA опубликовало фото Curiosity с орбиты Марса Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая.

Политика Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции, которая проходит у здания ведомства.

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Общество Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

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Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Происшествия В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.

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Армия и оружие Боевики подорвали самодельную бомбу на пути российских военных в Сирии Боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России в сирийской провинции Даръа, рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Бакин.