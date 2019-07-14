Политика

Huawei уволит сотни сотрудников в СШАBFM.ru 10:22

Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
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с чего всё началось
Компания Huawei планирует масштабные увольнения в базирующейся в США дочерней компании Futurewei Technologies, занимающейся исследованиями и разработками, пишет The Wall Street Journal (WSJ
).
Коммерсантъ06:12

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WSJ: Huawei планирует массовые сокращения на своих предприятиях в США

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