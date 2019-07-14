Политика
Huawei уволит сотни сотрудников в СШАBFM.ru 10:22
Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Компания Huawei планирует масштабные увольнения в базирующейся в США дочерней компании Futurewei Technologies, занимающейся исследованиями и разработками, пишет The Wall Street Journal (WSJ).Коммерсантъ06:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
«ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро
Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.
Обновлено в 13:44
Политика
Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах
Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.
Обновлено в 10:08
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Происшествия
Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз
Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 12:33
Политика
Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель
За последний месяц канцлеру ФРГ уже трижды становилось плохо на публике Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.
Обновлено в 02:46
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за спасение ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России есть последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:56
Общество
Венедиктов уличил Соболь во лжи про подпись Ширвиндта
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов указал кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на несоответствие действительности её заявлений о том, что Мосгоризбирком якобы признал недействительной подпись за её выдвижение, поставленную актёром и телеведущим Михаилом Ширвиндтом.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Технологии
Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии
В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Обновлено в 02:23
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Политика
Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»
Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49