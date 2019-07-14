с чего всё началось

Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Футбол «ПСЖ» подпишет защитника дортмундской «Боруссии» Диалло за 32 млн евро Уже на следующей неделе 23-летний француз может подписать с «ПСЖ» 5-летний контракт. Статистику Диалло можно изучить здесь.

Политика Бортко призвал кандидатов в губернаторы не участвовать в выборах Кандидат в губернаторы Петербурга и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал конкурентов Александра Беглова снять свои кандидатуры с выборов.

Происшествия Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.

Политика Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель За последний месяц канцлеру ФРГ уже трижды становилось плохо на публике Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.

Политика Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за спасение ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России есть последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Общество Венедиктов уличил Соболь во лжи про подпись Ширвиндта Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов указал кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на несоответствие действительности её заявлений о том, что Мосгоризбирком якобы признал недействительной подпись за её выдвижение, поставленную актёром и телеведущим Михаилом Ширвиндтом.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Технологии Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.

Происшествия Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.

Автоспорт Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

Автоспорт Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Шоу-бизнес Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.