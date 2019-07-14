Политика
Huawei уволит сотни сотрудников в СШАBFM.ru 10:22
Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Компания Huawei планирует масштабные увольнения в базирующейся в США дочерней компании Futurewei Technologies, занимающейся исследованиями и разработками, пишет The Wall Street Journal (WSJ).Коммерсантъ06:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Политика
Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян
Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Единоборства
Хабиб принял участие в популярном челлендже с бутылкой
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие популярном челледже, суть которого заключается в том, что необходимо открыть крышку от бутылки ногой.
Обновлено в 10:00
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 12:30
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 20:36
Кино
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета
В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.
Обновлено в 11:06
Кино
Вин Дизель показал команду «Форсаж 9»
Кадр, опубликованный актером, был сделан во время празднования дня рождения Мишель Родригез.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Джуканович пошел по стопам Порошенко
Русская православная церковь, по словам митрополита Илариона, сочла своим долгом выступить в защиту Сербской церкви в Черногории.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара
Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Космос
НАСА опубликовало снимок Curiosity с орбиты Марса
Космическое агентство НАСА опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты красной планеты.
Обновлено в 04:04
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые показала лицо двухмесячного внука
На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков с двухмесячным Даниэлем, а также наконец-то показала лицо ребенка.
Обновлено в 11:56
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Общество
Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео
В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Зенит» и «Тамбов» назвали составы на матч первого тура РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».
Обновлено в 11:07
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ
Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками
В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23