с чего всё началось

Увольнения коснутся сотрудников исследовательского подразделения Futurewei Technologies. В его лабораториях работают в общей сложности около 850 человек. Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.

Происшествия В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.

Происшествия Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».

Политика Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Украине В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Единоборства Хабиб принял участие в популярном челлендже с бутылкой Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие популярном челледже, суть которого заключается в том, что необходимо открыть крышку от бутылки ногой.

Общество Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.

Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.

Происшествия В Швеции девять человек погибли при крушении одномоторного самолета В Швеции при крушении одномоторного самолета погибли девять человек, сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.

Кино Вин Дизель показал команду «Форсаж 9» Кадр, опубликованный актером, был сделан во время празднования дня рождения Мишель Родригез.

Политика Джуканович пошел по стопам Порошенко Русская православная церковь, по словам митрополита Илариона, сочла своим долгом выступить в защиту Сербской церкви в Черногории.

Происшествия В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.

Происшествия В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Космос НАСА опубликовало снимок Curiosity с орбиты Марса Космическое агентство НАСА опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты красной планеты.

Космос В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.

Шоу-бизнес Наталья Штурм впервые показала лицо двухмесячного внука На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков с двухмесячным Даниэлем, а также наконец-то показала лицо ребенка.

Общество Умерла писательница и бард Елена Касьян Писательница, поэтесса и бард Елена Касьян умерла после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в Facebook.

Армия и оружие Мирные жители ДНР получили ранения в результате обстрела ВСУ Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки.

Происшествия Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.