Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в КитаеКоммерсантъ 08:46
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Технологии
Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу
Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
Обновлено в 05:51
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров
Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.
Обновлено в 01:39
Политика
С начала года в России предотвращено 17 терактов
В России за полгода пресечено 17 попыток совершения терактов.
Обновлено в 05:14
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал отъезд с Украины бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 09:15
Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Машков рассказал, при каком условии он готов вернуться в кино
Известный российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором он сможет вернуться на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:17
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо
О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Врач посоветовала Меган Маркл повременить со второй беременностью
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Момент падения военного самолета в Пакистане попал на видео
Видео момента крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана появилось в Сети.
Обновлено в 03:20
Наука
Американские биологи обнаружили «нейронный иммунитет» кожи
Авторы предлагают называть его «упреждающим иммунитетом».
Обновлено вчера в 03:56
Культура
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль веб-сериалов
Бывшая швейная фабрика "Маяк" на Нижневолжской набережной в рамках фестиваля превратится в веб-пространство, где 3 и 4 августа для гостей и жителей города будут организованы показы веб-сериалов, а также представлена выставка молодых и прогрессивных художников, куратором которой является Аполлон Шнуров.
Обновлено в 09:10