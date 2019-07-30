Экономика

Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в КитаеКоммерсантъ 08:46

По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
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