Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в КитаеКоммерсантъ 08:46
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
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Футбол
Александр Самедов заявил о завершении карьеры футболиста
Обновлено в 06:49
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг десяти метров
Ранее 30 июля чиновники сообщили, что река перехлестнула через дамбу в Тулуне и на 10 утра уровень воды в Ие поднялся до 990 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров.
Обновлено в 01:39
Спорт
Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет
Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Авто
Renault поднимает цены на все свои модели с 1 августа
Обновлено в 04:01
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:17
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Политика
Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:59
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане
Девять онкологических центров на базе поликлиник появятся в Татарстане.
Обновлено в 06:24
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:40
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32