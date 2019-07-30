Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в КитаеКоммерсантъ 08:46
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
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Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Рубин» представил картонного Сутормина на презентации новичков
Казанский "Рубин" весьма креативно провел презентацию новичков.
Обновлено в 14:13
Футбол
Луис Адриано может покинуть «Спартак»
Обновлено в 12:22
Футбол
Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»
Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Опубликовано фото «перехвата» Ил-76 британскими истребителями
Министерство обороны Великобритании опубликовало фото «перехвата» российского военно-транспортного Ил-76 британскими истребителями Typhoon у границ Эстонии.
Обновлено в 14:01
Кино
Лука Гуаданьино снимет новую экранизацию «Повелителя мух»
Лука Гуаданьино, известный как автор хоррора «Суспирия», экранизирует культовый роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух».
Обновлено в 04:56
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Здоровье
В Казани откроют амбулаторный центр для онкобольных
В Татарстане, а рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется организовать 9 центров амбулаторной онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований.
Обновлено в 04:51
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Дефицит йода в организме может привести к выпадению волос
Специалисты утверждают, что йод очень полезен для организма человека. Это вещество помогает правильно функционировать щитовидной железе.
Обновлено в 10:49
Общество
В отелях Holiday Inn откажутся от мини-шампуней в борьбе с пластиком
InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.
Обновлено в 13:06
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Авто
Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ
Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Политика
Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил ирландского коллегу Лео Варадкара, что намерен добиваться заключения соглашения с ЕС по Brexit, в котором не будет содержаться положения о жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Фулхэм» требует от «Ливерпуля» 9 миллионов фунтов за уход Эллиота
"Ливерпулю" придется компенсировать определенную сумму "Фулхэму", размер которой будет устанавливать специальный комитет.
Обновлено в 11:48
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Приемную «Единой России» подожгли в Новосибирске
Общественная приемная «ЕР» в Первомайском районе города на улице Аксёнова, 48 загорелась в ночь на 29 июля.
Обновлено в 08:26
Кино
Тарантино составил плейлист с лучшими песнями из своих фильмов
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, которые звучали в его фильмах.
Обновлено в 10:31