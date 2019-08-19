Экономика
Huawei стало тесно в КрылатскомКоммерсантъ вчера в 18:14
Поиск офиса связан с масштабным ростом Huawei в России. 15 августа газета "Ведомости" сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R & D).
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15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.Коммерсантъвчера в 18:14
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