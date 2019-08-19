Экономика

Huawei стало тесно в КрылатскомКоммерсантъ 18:14

15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
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Huawei откроет новый офис в Москве

News.ru22:19

«Ъ» узнал о поисках площади под новый офис Huawei в Москве

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«Коммерсантъ» узнал о планах Huawei открыть второй крупный офис в Москве

Ведомости20:11

Huawei стало тесно в Крылатском

Коммерсантъ18:14
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Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено в 10:19
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика

Трамп: насилие в Гонконге может помешать торговой сделке США и КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что применение силы в отношении митингующих в Гонконге может негативно сказаться на достижении торговых договорённостей США и Китая.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100

Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек.
Обновлено в 15:56
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года

На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Здоровье

Золотая середина: топ-менеджер АО «Альфа-Банк» о развитии офисной сети и онлайн-услуг

Директор по управлению и развитию сети Сергей Шевченко: почему банк, развивая онлайн-услуги, продолжает открывать офисы Совершать банковские операции в мобильном или интернет-банке для большинства клиентов уже давно стало привычкой.
Обновлено в 21:30
Происшествия

В Москве недовольный лечением пациент избил врача

В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Здоровье

20 «неотложек» передают в медицинские организации Алтайского края

Во вторник, 20 августа, в медицинские организации Алтайского края будут переданы 20 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 21:43
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Экономика

Таджикистан бежит впереди перевода

Причиной обращения стала инициатива НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном.
Обновлено в 18:14
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Транспорт

Эксперт назвал сроки внедрения беспилотных авто в Москве

Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по дорогам Москвы уже приблизительно через 4-7 лет, заявил агентству «РИА Новости» в понедельник, 19 августа, руководитель направления беспилотных авто в российской компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.
Обновлено в 22:08
Политика

Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье

Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено в 19:14
Политика

США вводят санкции против РФ для своих целей, заявил премьер Саксонии

Премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции, поскольку США используют их в своих целях.
Обновлено в 21:37
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа

Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются 22 и 23 августа в Приморье, где продолжается паводок из-за затяжных дождей.
Обновлено в 21:46
Политика

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 19:41
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки отпечатком пальца

Сбербанк планирует ввести в магазинах систему оплаты товаров с помощью биометрического образца.
Обновлено 16 августа в 08:35
Экономика

«Яндекс.Маркет» прошел на кассу

В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки".
Обновлено в 18:14
Футбол

СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна

Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
Обновлено в 22:14
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Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем.
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