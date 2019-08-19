Экономика
Huawei стало тесно в КрылатскомКоммерсантъ 18:14
15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Происшествия
С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов
Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.
Обновлено в 20:12
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Футбол
Мората принес «Атлетико» победу в домашнем матче с «Хетафе»
Обновлено в 18:02
Здоровье
Названы 10 суперпродуктов для борьбы со старением
Зарубежные диетологи представили вниманию 10 суперпродуктов, которые помогут в борьбе со старением.
Обновлено в 12:45
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Что может вылечить хрен?
При артрите, подагре и артрозе помогают натирки из хрена. Жевать хрен (не глотать) полезно при насморке и гайморите.
Обновлено в 07:06
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Футбол
Как «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо»
Обновлено в 18:30
Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено в 00:40
Политика
Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Футбол
Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
Обновлено в 19:30
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Кино
Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики»
Съемки ленты под руководством российского режиссера Джаника Файзиева продолжаются с 2017 года.
Обновлено в 05:41
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Общество
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе
В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
Обновлено в 09:40
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено в 11:18
Транспорт
В Москве достроили тоннель на юго-западном участке БКЛ
В Москве достроили тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена между станциями «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект».
Обновлено в 09:11
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
"Шеффилд Юнайтед" переиграл лондонский "Кристал Пэлас" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:56
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34