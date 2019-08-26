с чего всё началось

Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.

Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Происшествия Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.

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Здоровье Депутат-единоросс осудил увольнение уральских хирургов из-за зарплат Минздрав выясняет причины Напомним, что 9 августа в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов из Демидовской городской больницы.

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Авто На МАКСе показали вертолет в стиле Aurus Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности в стиле Aurus.

Футбол Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.

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Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Политика Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Экономика «Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Общество Москвичам пообещали летнюю погоду осенью Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .

Экономика Россия получила право на поставку говядины в Бразилию Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания".

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.

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Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Технологии В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Происшествия Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.

Армия и оружие Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.

Политика Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.