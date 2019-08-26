Технологии

ITZine.ruITZine.ruHuawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты

Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в 2020 году, сообщает Reuters
 со ссылкой на источники.
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Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации

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Фигурное катание

Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
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Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

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