Технологии
ITZine.ruHuawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты. Как уточняет Reuters, ОС будет устанавливаться на устройства, предназначенные для переписи населения в России. Она состоится в октябре 2020 года.
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с чего всё началось
Россия и Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 14:19
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Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения
Ведомостивчера в 13:50
Reuters: РФ готова купить планшеты Huawei на российской ОС для переписи населения
Коммерсантъвчера в 14:19
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«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
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Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
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Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Армия и оружие
Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»
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Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Здоровье
Депутат-единоросс осудил увольнение уральских хирургов из-за зарплат
Минздрав выясняет причины Напомним, что 9 августа в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов из Демидовской городской больницы.
Красная весна 08:55
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Авто
На МАКСе показали вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности в стиле Aurus.
Rambler News Service 08:54
Футбол
Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.
РИА Новости 07:30
Футбол
Сарри дебютирует как наставник «Ювентуса» в матче с «Наполи»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассчитывает дебютировать в чемпионате Италии как наставник "бьянконери" в игре с неаполитанским "Наполи", бывшей командой, которую он тренировал.
Газета.Ru 08:58
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Макрон призвал выстраивать новые отношения с Россией
Без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости 07:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 08:01
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
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ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Коммерсантъ Краснодар 02:11
Экономика
«Алроса» может выплатить дивиденды за полугодие по 3,84 рубля
Наблюдательный совет АК "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года по 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 08:49
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Экономика
Россия получила право на поставку говядины в Бразилию
Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания".
ТАСС 08:18
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Морозова показала дочь-школьницу
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз показала дочь-школьницу.
Дни24 07:31
Шоу-бизнес
Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации
Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого космонавта на МКС
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить турецкого космонавта на орбиту.
Rambler News Service 09:01
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Технологии
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Происшествия
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось
Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Армия и оружие
Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08