Гаджеты

Huawei приобрела российскую технологию в сфере распознавания лицREGNUM 05:02

Китайский производитель Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц. Об этом пишут 3 июня «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со сделкой. Сделка была сложная, отмечают собеседники издания.
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Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Ведомостивчера в 17:43

Подробнее о событии

Российская компания продала китайской Huawei технологию распознавания лиц

Эхо Москвы05:03

«Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц

ТАСС04:00

Huawei купила технологии российской компании в области распознавания лиц

Ведомостивчера в 17:43

СМИ: Huawei покупает российскую систему распознавания лиц

Фонтанка.Ру03:39

СМИ сообщили о продаже Huawei российской технологии распознавания лиц

РБК02:57

«Ведомости»: Huawei купила у российской компании технологии распознавания лиц

Дождь02:23

Huawei купила российскую технологию в сфере распознавания лиц

Интерфакс03:52
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Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове

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Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

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В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

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Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
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Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях

Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
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У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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Обновлено в 03:35
Общество

В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу

Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.
Обновлено в 04:37
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Политика

Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области

Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.
Обновлено в 04:35
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Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
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Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Пентагон призвал не политизировать армию США из-за скандала с эсминцем

Администрации президента США не стоит политизировать американские вооруженные силы в связи со скандалом вокруг попытки «спрятать» от главы государства Дональда Трампа эсминец «Джон С. Маккейн».
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Технологии

Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Трамп призвал Россию прекратить «бомбардировки» Идлиба

Президент США Дональд Трамп заявил, что «слышал» о том, что Россия, Сирия и Иран якобы ведут «бомбардировки сирийской провинции Идлиб», и потребовал от трёх стран прекратить подобные действия.
Обновлено вчера в 23:27
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Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад

Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.
Обновлено в 03:00
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Обновлено в 05:01
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Обновлено в 04:02
Футбол

Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги

Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Новосибирске задержали экс-директора клиники Мешалкина

Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина), где ранее были обнаружены махинации с закупками, Александр Караськов задержан в Новосибирске.
Обновлено в 03:55
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Космос

Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне

Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
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