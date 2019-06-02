Huawei приобрела российскую технологию распознавания лиц3DNews 04:12

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.

с чего всё началось

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