Гаджеты

Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OSВ городе R вчера в 10:06

Презентацию программного обеспечения провели во время открытия мероприятия Huawei Developer Conference 2019, которое должно проходить в течение трех дней. Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
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