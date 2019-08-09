Гаджеты
Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OSВ городе R вчера в 10:06
Презентацию программного обеспечения провели во время открытия мероприятия Huawei Developer Conference 2019, которое должно проходить в течение трех дней. Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
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Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?
Телеканал 360°вчера в 23:00
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