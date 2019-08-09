Презентацию программного обеспечения провели во время открытия мероприятия Huawei Developer Conference 2019, которое должно проходить в течение трех дней. Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.

Политика Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Армия и оружие В ДНР показали последствия обстрела Коминтерново со стороны ВСУ По словам Пушилина, ДНР готова симметрично ответить на агрессию со стороны ВСУ в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе, которое было согласована Контактной группой в Минске.

Экономика Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.

Теннис Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монреале россиянин Даниил Медведев взял верх над соотечественником Кареном Хачановым.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Космос Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.

Политика Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.

Технологии Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.

Кино Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.

Экономика Fitch повысило кредитный рейтинг России Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Интернет В Telegram появились новые функции В мессенджере Telegram появились новые функции. Речь идет об обновлениях, доступных на версии приложения 5.10.

Общество В России может появиться национальный стандарт для школьной формы Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.

Авто В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733» Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60% Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.

Технологии Ненужный Роскосмосу робот пойдет в коммерцию Наработки по роботу-ассистенту космонавтов, от которого отказался "Роскосмос", используют в коммерческих проектах, рассказал РИА Новости директор-главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.