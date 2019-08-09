Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru вчера в 06:51
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?
Телеканал 360°вчера в 23:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес
Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с Фадеевым
Обновлено 08 августа в 14:11
Происшествия
На юге Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает баварская газета Merkur.
Обновлено в 11:20
Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
Обновлено в 19:14
Теннис
С. Уильямс вышла в полуфинал турнира в Торонто
Обновлено в 01:43
Авто
Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki
По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.
Обновлено в 03:13
Космос
Ненужный «Роскосмосу» робот пойдет в коммерцию
Робота – ассистента космонавтов, от разработок по проекту которого отказался «Роскосмос», используют в коммерческих проектах.
Обновлено в 20:49
Музыка
Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом
Обновлено в 09:34
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52