Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru вчера в 06:51

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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Huawei анонсировали свою операционную систему. Компания готовится к бану Android

Фонтанка.Ру08:19

Новая ОС Huawei может стимулировать развитие интернета вещей и в перспективе потеснить Google и Apple

Профиль09:06

ОСиное гнездо: как Huawei не использовал шанс на цифровой суверенитет

Известиявчера в 17:01

Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?

Телеканал 360°вчера в 23:00

Huawei показал собственную операционную систему

Комсомольская правдавчера в 06:56

Huawei презентовала собственную операционную систему

РЕН ТВвчера в 05:32

Huawei представила собственную альтернативу Android

РБКвчера в 05:06
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Общество

Стандарт школьной формы появится в России

Обновлено в 02:40
Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву

Обновлено в 15:38
Авто

В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»

Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
Обновлено в 01:35
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»

Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес

Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с Фадеевым

Обновлено 08 августа в 14:11
Происшествия

На юге Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает баварская газета Merkur.
Обновлено в 11:20
Политика

Глава СПЧ похвалил полицию за работу на согласованном митинге в Москве

Обновлено в 11:27
Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

Обновлено вчера в 20:15
Политика

Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика

Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек

В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене

Обновлено в 19:14
Теннис

С. Уильямс вышла в полуфинал турнира в Торонто

Обновлено в 01:43
Авто

Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki

По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.
Обновлено в 03:13
Космос

Ненужный «Роскосмосу» робот пойдет в коммерцию

Робота – ассистента космонавтов, от разработок по проекту которого отказался «Роскосмос», используют в коммерческих проектах.
Обновлено в 20:49
Музыка

Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом

Обновлено в 09:34
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Политика

Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В МЧС заявили о продолжении пожара на военном полигоне под Ачинском

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Космос

Китайцы заставили роботов-собак перевозить людей и буксировать минивэн

Обновлено в 16:27
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Политика

Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Происшествия

Супертайфун убил 18 человек в Китае

14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
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