Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru вчера в 06:51
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?
Телеканал 360°вчера в 23:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева
Обновлено в 09:53
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые ракеты обогнали российские «Авангарды» и «Сарматы»
Максимальная скорость, достигнутая боевой частью российского ракетного комплекса «Авангард» составила 27 МАХ, что означает лишь незначительное отставание КНР от России в сфере гиперзвукового вооружения, но лишь по отдельным параметрам.
Обновлено в 22:05
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 22:10
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 22:20
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Общество
Немецкий канатоходец прошел над Пермью и установил рекорд
Обновлено в 22:13
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
На заводе биотоплива в Бразилии произошел взрыв
В бразильском штате Сан-Паулу произошел взрыв резервуара с этанолом на заводе по производству биотоплива, передает ТАСС.
Обновлено в 22:44
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Авто
Продажи новых электрокаров в РФ продолжают расти
В первом полугодии текущего года в России было реализовано 147 новых электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49