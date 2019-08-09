Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru 09 августа в 06:51
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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Huawei анонсировали свою операционную систему. Компания готовится к бану Android
Фонтанка.Рувчера в 08:19
Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?
Телеканал 360°09 августа в 23:00
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