Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru 09 августа в 06:51
В коде ядра насчитывается 20 млн строк, что отражается на гибкости и отзывчивости операционной системы. Для сравнения Ричард Ю привел пример ОС Android, ядро которой насчитывает порядка 100 млн строк кода, хотя в реальности используется не более 8% из них.
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Huawei анонсировали свою операционную систему. Компания готовится к бану Android
Фонтанка.Рувчера в 08:19
Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?
Телеканал 360°09 августа в 23:00
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