Гаджеты

Huawei представила собственную операционную системуLenta.ru 10:32

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Reuters.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Huawei разработала собственную операционную систему на замену Android. Что о ней известно?

ТАСС06:46

Huawei презентовала собственную операционную систему

РЕН ТВ05:32

Huawei представила собственную альтернативу Android

РБК05:06

Huawei официально представила свою операционную систему. Что о ней известно

Российская газета05:06

Huawei представила собственную операционную систему Hongmeng

RT на русском05:00

Huawei показала собственную операционную систему

Телеканал 360°04:50

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Коммерсантъ04:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия

Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие

Обновлено в 11:06
Политика

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей страной из-за Крыма

Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Общество

Кейт Миддлтон впервые за восемь лет надела шорты

Сетевые фэшн-гуру отметили, что Миддлтон появилась на публике в шортах - впервые с тех пор, как стала членом королевской семьи.
Обновлено в 06:00
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

Обновлено в 06:31
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Политика

Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету

Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Здоровье

Названы самые опасные сорта сыра

Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Финансы

ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций

Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 11:36
Политика

Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса

МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Певец Олег Майами извинился за оскорбление Максима Фадеева

Певец Олег Майами извинился перед продюсером Максимом Фадеевым за оскорбления.
Обновлено в 03:47
Футбол

Лэмпард объяснил, почему Луиз покинул «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг информацию о том, что бывший защитник синих Давид Луиз поссорился с ним, сообщает Metro.
Обновлено в 10:23
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца

Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Общество

В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков

В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Восстановлена полная хронология убийства Михаила Круга

Между Кругом и Веселовым завязалась борьба, бандит дважды выстрелил в шансонье и скрылся вместе со вторым грабителем.
Обновлено в 11:09
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Футбол

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" лучшим в сезоне-2018/19 в матчах под эгидой организации.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО

Обновлено в 02:39
Политика

Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа

«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Футбол

Артур: «Игроки „Барселоны“ хотят, чтобы Неймар вернулся»

Полузащитник «Барселоны» Артур заявил, что игроки каталонцев ждут возвращения в команду нападающего Неймара, выступающего за «ПСЖ».
Обновлено в 10:35
Политика

Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем

2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.
Обновлено в 10:52
Музыка

Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и планирует подать против нее многомиллионный иск, сообщает газета Independent.
Обновлено в 09:46
Финансы

ЦБ РФ предупредил о возможном снижении ставок по депозитам и кредитам

ЦБ РФ видит потенциал дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам в России.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

«Победа» разрешила брать ноутбуки сверх нормы ручной клади

Российская авиакомпания «Победа» разрешила брать с собой в самолет ноутбуки сверх нормы, которая установлена для ручной клади.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное