Гаджеты

Huawei представила собственную операционную системуLenta.ru 10:32

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Reuters.
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Huawei разработала собственную операционную систему на замену Android. Что о ней известно?

ТАСС06:46

Huawei презентовала собственную операционную систему

РЕН ТВ05:32

Huawei показала собственную операционную систему

Телеканал 360°04:50

Huawei официально представила свою операционную систему. Что о ней известно

Российская газета05:06

Huawei представила собственную операционную систему Hongmeng

RT на русском05:00

Huawei представила собственную альтернативу Android

РБК05:06

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Коммерсантъ04:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Волейбол

Российские волейболисты победили Мексику на старте отбора ОИ-2020

Обновлено в 13:46
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ

Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Общество

В России впервые выловили сельдяного короля

В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика

В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

"Есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые возможно будут происходить, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте.
Обновлено в 05:34
Общество

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки

Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты» после сообщений о пытках

Генеральная прокуратура России проверит СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге после сообщений о пытках.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева

«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — передает ТАСС слова юриста.
Обновлено в 00:15
Политика

Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия

СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 07:48
Политика

МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов

Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Авто

Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris

В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено в 07:26
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Названы самые вредные и опасные сорта сыра

Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, заявила диетолог.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Авто

Компания Infiniti выпустит спецверсию Edition 30

Японская компания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30.
Обновлено в 08:45
Общество

«Победа» изменила нормы провоза ручной клади

С 9 августа авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза багажа в ручной клади.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Авто

Mazda CX-5 вошел в топ-25 российских бестселлеров

Mazda CX-5 в июле вошел в топ-25 российских бестселлеров и остается самым продаваемым автомобилей компании.
Обновлено в 10:34
Общество

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео, на котором запечатлен выезд поезда с Крымского моста.
Обновлено в 10:13
Футбол

Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал высокую оценку работе клуба в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:26
Футбол

Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»

Обновлено в 06:23
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