Гаджеты
Huawei представила собственную операционную системуLenta.ru 10:32
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Reuters.
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Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
Общество
В России впервые выловили сельдяного короля
В Приморье на побережье обнаружили редкую рыбу - сельдяного короля. Ученые заявили, что в России впервые столкнулись с этим видом.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
"Есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые возможно будут происходить, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте.
Обновлено в 05:34
Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты» после сообщений о пытках
Генеральная прокуратура России проверит СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге после сообщений о пытках.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Киргизии арестовали экс-президента Атамбаева
«В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности, суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа», — передает ТАСС слова юриста.
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 07:48
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено в 07:26
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Названы самые вредные и опасные сорта сыра
Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, заявила диетолог.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Зеленский может встретиться с Трампом в Нью-Йорке
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил о том, что сейчас прорабатывается возможность провести встречу между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:07
Авто
Компания Infiniti выпустит спецверсию Edition 30
Японская компания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30.
Обновлено в 08:45
Общество
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади
С 9 августа авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза багажа в ручной клади.
Обновлено в 07:43
Авто
Mazda CX-5 вошел в топ-25 российских бестселлеров
Mazda CX-5 в июле вошел в топ-25 российских бестселлеров и остается самым продаваемым автомобилей компании.
Обновлено в 10:34
Общество
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео, на котором запечатлен выезд поезда с Крымского моста.
Обновлено в 10:13
Футбол
Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал высокую оценку работе клуба в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:26
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23