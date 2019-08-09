Гаджеты

Huawei представила собственную альтернативу AndroidРБК 05:06

Huawei представила операционную систему Harmony OS, которую можно использовать на любом типе устройств, включая смартфоны, носимые устройства, компьютеры, бортовые компьютеры автомобилей и «умные» колонки. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Huawei.
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Подробнее о событии

Huawei разработала собственную операционную систему на замену Android. Что о ней известно?

ТАСС06:46

Huawei презентовала собственную операционную систему

РЕН ТВ05:32

Huawei показала собственную операционную систему

Телеканал 360°04:50

Huawei официально представила свою операционную систему. Что о ней известно

Российская газета05:06

Huawei представила собственную операционную систему Hongmeng

RT на русском05:00

Huawei представила собственную альтернативу Android

РБК05:06

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Коммерсантъ04:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Футбол

Экс-игрок «Зенита» Шкртел перешёл в «Аталанту»

Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и стал чемпионом России в составе петербургской команды.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 02:18
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench

Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Здоровье

В перинатальном центре Рязани родились тройняшки

Три сестры-тройняшки появились на свет в перинатальном центре Рязани.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Семья цыган в Кузбассе несколько месяцев держала в рабстве девушку

Обновлено в 07:35
Политика

Медведев прилетел в Киргизию и прокомментировал задержание Атамбаева

Обновлено вчера в 14:23
Политика

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол

«Барселона B» разгромила «Зенит-2»

Футболисты «Барселоны B» разгромили «Зенит-2» в рамках товарищеского матча.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Происшествия

Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации

Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
Обновлено в 10:39
Наука

Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов

Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.
Обновлено вчера в 09:35
Спорт

Шипулин раскритиковал руководство СБР

Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Замгубернатора Хакасии выкинули посреди степи из машины

Обновлено в 09:32
Культура

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой

В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Общество

Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия

Обновлено в 07:55
Футбол

Лэмпард объяснил переход Давида Луиса в «Арсенал»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу трансфера защитника Давида Луиса в "Арсенал".
Обновлено в 11:32
Политика

Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Футбол

Неймар об обвинении в изнасиловании: «Не забуду эту главу в жизни. Мой мир рухнул, и я упал на землю»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар высказался после снятия подозрений в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде.
Обновлено в 11:18
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика

«Русал» пригрозил уходом из США

Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Футбол

Сульшер рассказал, кем собирается заменить Лукаку в «МЮ»

Главный тренер «Манчестера Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что уход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер» откроет возможности для Мэйсона Гринвуда и Алексиса Санчеса.
Обновлено в 10:13
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