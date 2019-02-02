Гаджеты
Huawei представила смартфоны Huawei P30 и P30 ProITZine.ru вчера в 09:49
Дизайн новых телефонов серии P30 от Huawei «вдохновлен природой». Смартфоны получили ультраузкие рамки и небольшую каплевидную выемку для фронтальной камеры. Телефоны Huawei P30 и P30 Pro легче, чем iPhone XS и iPhone XS Max, и имеют аккумуляторы большей емкости.
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Политика
Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории
Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.
Обновлено вчера в 06:14
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей
Приложение GuruShots позволяет пользователям каждый день участвовать в конкурсах, создавая фотографии в соответствии с тематическими заданиями.
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Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
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Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни
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Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В Ульяновске военнослужащий на грузовике повредил самолет
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Ловкость рук: в Екатеринбурге камеры наблюдения сняли, как мошенник украл деньги, «заломив» сдачу
Сотрудница сервис-центра «Сота-Рем» в Екатеринбурге стала жертвой мошенника.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Генсек НАТО назвал легитимными бомбардировки Югославии в 1999 году
Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.
Обновлено вчера в 21:29
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
В США приняли законопроект против поставок газа из России в Европу
Конгресс Соединенных Штатов Америки принял законопроект о противодействии поставкам энергоносителей из Российской Федерации в Европу.
Обновлено вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов
Администрация США запрашивает у Конгресса $116 млн на работы, связанные со строительством единственного в США хранилища отработанного ядерного топлива в горах Юкка в штате Невада.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом
Около девяти лет назад был построен 16-этажный жилой дом на улице Советской, 9, и с того момента в городе не ввели в эксплуатацию ни одного 3-, 5-, 9-этажного дома.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено вчера в 08:12
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено вчера в 08:23
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В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
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В Венесуэле активировали план по распределению топлива среди больниц
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA приступила к выполнению плана по распределению и доставке топлива для объектов национальной системы здравоохранения в связи с перебоями в подаче электричества.
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Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
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Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера
Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
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