Гаджеты
Объявлена цена смартфона Honor 10 Lite в РоссииVevby.ru 11:56
Компания Huawei провела презентацию упрощенного флагманского смартфона Honor 10 Lite, предусмотренного для европейских покупателей. Новинка получила стильный дизайн и безрамочный дисплей с диагональю 6,21 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек.
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