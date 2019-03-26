Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 ProРИА Новости 11:34
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации. "Изменить правила фотографирования", - такой девиз сопровождает выход новых моделей.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос с МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос двух женщин из-за отсутствия подходящего скафандра.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами после затишья, продолжавшегося почти весь вторник, следует из армейских сводок.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Общество
Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня
Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Транспорт
Количество рейсов из Охи в Южно-Сахалинск увеличится
С 1 апреля самолеты по направлению из Охи в Южно-Сахалинск начнут выполнять по 4 рейса. С 1 июня лайнеры будут летать ежедневно.
Обновлено в 20:36
Здоровье
Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Экономика
Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае
Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.
Обновлено в 08:42
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Энергетика
Первые итоги инвентаризации нефтяных месторождений в России появятся летом - Козак
Первые результаты инвентаризации нефтяных месторождений в России появятся летом, а к осени правительство подготовит предложения по дополнительному стимулированию нефтедобычи, заявил в интервью газете "Коммерсант" вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 18:24
Политика
Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit
Правительство Великобритании не будет отменять действие статьи 50 Лиссабонского договора, применение которой запустило Brexit, и намерено продолжить работу над выходом из Европейского союза, соответствующее заявление кабинета опубликовано на сайте британского парламента.
Обновлено в 19:27
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Музыка
Rammstein анонсировала первый сингл за последние 7 лет
На сегодняшней день прошло около 9 лет с выхода последнего полноценного альбома «Liebe ist für alle da».
Обновлено в 19:06
Футбол
Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»
28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Обновлено в 14:13
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Технологии
FT: McDonald’s объявил о крупнейшей сделке за 20 лет
Обновлено в 10:23
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Наука
В Румынии начали разрабатывать сверхзвуковую «летающую тарелку»
Специалисты и инженеры Национального института аэрокосмических исследований начали разработку новой сверхзвуковой «летающей тарелки».
Обновлено в 19:31