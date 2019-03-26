Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 ProРИА Новости 11:34
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации. "Изменить правила фотографирования", - такой девиз сопровождает выход новых моделей.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Футбол
«Барселона» отказалась от покупки Гризманна
Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 12:15
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог
Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы
Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Промоутер Юлии Началовой: Соглашалась работать за любые деньги
Юля соглашалась работать за любые деньги.
Обновлено в 11:47
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Мексике взорвался рынок пиротехники
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Единоборства
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Спорт
Уволен тренер дубля женского ЦСКА после обвинений в домогательствах
Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах.
Обновлено в 09:27
Экономика
Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб
Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Обновлено в 12:01
Культура
Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры
Президент России Владмир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и за произведения для детей в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче
Гости победили во встрече со счетом 3:1. Чехия вышла вперед в матче на 37-й минуте после точного удара Давида Павелки.
Обновлено в 17:53
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Экономика
Минстрой разрешил достраивать по старым правилам определенные дома
"Правительство получает полномочие дать закончить проекты по старым правилам с учетом двух критериев — готовность проекта жилищного строительства и количество ДДУ", - цитирует Якушева "Интерфакс".
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать
Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:32
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни
Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.
Обновлено в 08:17