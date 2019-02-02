Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 ProРИА Новости 11:34
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации. "Изменить правила фотографирования", - такой девиз сопровождает выход новых моделей.
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Космос
Приложение Street View покажет клиентам панорамы с «Марса на Земле»
Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.
Обновлено в 09:13
Политика
Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера
Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено в 17:09
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
Польша усилится пятью дивизионами САУ Krab
Обновлено в 04:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Кино
«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel
Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Спорт
РФС расследует жалобы на домогательства в фарм-клубе женского ЦСКА
Две футболистки СКА УОР (партнерский фарм-клуб) женского ЦСКА обвинили замдиректора по спорту клуба Станислава Адылова и его сына, тренера Михаила Адылова, в домогательствах и подали заявление в МВД Одинцовского района Москвы, сообщила газета «Комсомольская правда» и проект «База» в своем Telegram-канале.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
Обновлено в 15:17
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Футбол
Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона
Комитет по этике Российского футбольного союза условно дисквалифицировал нападающего "Урала" Павла Погребняка до конца сезона.
Обновлено в 09:03
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Кино
Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 17:37
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии, но вышла на Евро-2019
Юношеская национальная команда России до 17 лет потерпела поражение от сборной Португалии в поединке третьего тура квалификации чемпионата Европы, но вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 17:00
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено в 16:00
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Космос
Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде
Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.
Обновлено в 17:44
Общество
Сельским женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня
Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает вопрос об увеличении продолжительности рабочего времени женщинам, трудящимся в сельской местности, на четыре часа в неделю, сообщает в среду газета «Известия».
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
Россия пригласила США на совещание по сирийскому «Рукбану»
На вторник, 26 марта, запланировано совещание по поэтапному расформированию сирийского лагеря «Рукбан».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22