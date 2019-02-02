Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 ProRT на русском 12:40
Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube. У младшей модели 6,1-дюймовый экран и тройная основная камера с сенсорами на 40, 16 и 8 мегапикселей.
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Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Минобороны России в ближайшее время создаст киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы РФ, заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 13:08
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Здоровье
Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью
Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Аэропорт Внуково уволил издевавшегося над собакой кинолога
Ранее в СМИ появилась информация, что специалист-кинолог службы авиационной безопасности аэропорта в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Для бывшего главы Коми Гайзера запросили 21 год колонии
«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет»,— заявил прокурор на заседании в Замоскворецком суде (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 10:48
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Барселона» отказалась покупать Гризманна
Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.
Обновлено в 11:10
Здоровье
Школа восстановления после инсульта откроется в Москве
Первое занятие в Школе восстановления после инсульта пройдет в НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского состоится 28 марта 2019 года в 16:30.
Обновлено в 12:13
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн
Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин провел встречу с президентом Ливана
Обновлено в 11:08
Политика
Конгресс США принял законопроект о борьбе с угрозой России в Венесуэле
Наконец, власти США должны оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры компании CITGO, которая базируется в Америке.
Обновлено в 03:49
Политика
МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который прокомментировал прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов заявив, что будет лучше отправить венесуэльскому народу гуманитарную помощь.
Обновлено в 10:27
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Происшествия
МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии
"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Автомобиль разделит платформу с компактным Volvo XC40.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
На учениях авиации ЗВО задействуют более 50 самолетов
Обновлено в 08:49
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Политика
СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Обновлено в 09:57
Политика
В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян
Русская православная церковь призывает россиян бережно относиться к семье, готовности рожать и воспитывать детей, заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:10
Музыка
Украинская певица Maruv выложила в сети фото из России
Обновлено в 04:01
Культура
Pussy Riot спародировали в новой серии «Симпсонов»
Обновлено в 10:25
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено в 08:12
Общество
В РПЦ выступили против «домовых»
Представитель РПЦ направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором говориться, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества, пишет портал «Русский Запад».
Обновлено в 09:14
Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Экономика
ЦБ впервые за 4 года зарегистрировал новый банк
Уточняется, что получить лицензию смог казанский "Банк 131". Российский ЦБ не выдавал лицензий новым банкам с 2015 года.
Обновлено в 09:34