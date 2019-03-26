Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 ProRT на русском 12:40
Китайская компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube. У младшей модели 6,1-дюймовый экран и тройная основная камера с сенсорами на 40, 16 и 8 мегапикселей.
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Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Здоровье
В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта
В феврале при НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась бесплатная школа для пациентов с нарушенной функцией глотания после инсульта.
Обновлено в 13:32
Авто
Mitsubishi представил экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.
Обновлено в 07:09
Общество
В Росгвардии призвали не воспринимать их как «беснующихся монстров»
Как пояснил Меликов, бойцы Росгвардии, это прежде всего те, кто при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию «в границах загона» и не допустить волнений.
Обновлено в 09:55
Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Политика
Трамп перепутал санкции против КНДР и санкции против компаний КНР
Позже в пятницу, вслед за постом Трампа в соцсети Twitter, его администрация попыталась объяснить этот шаг заявление, в котором говорилось, что санкции против китайских компаний не были отменены, но США не будут вводить дополнительные санкции против Северной Кореи.
Обновлено в 13:48
Политика
Президенты России и Ливана приняли совместное заявление
Президенты России и Ливана поддержали процесс политического урегулирования в Сирии и борьбу с терроризмом в этой стране.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами
Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.
Обновлено в 00:21
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Кино
Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Экономика
Правительство обещает увеличить пенсии до 20%
Внедрение новой системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 06:43
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова Телеведущая появилась на публике с заметным животиком.
Обновлено в 06:51
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Авто
Honda обновит недорогой кроссовер Honda BR-V
Японский автомобильный бренд Honda намерен в 2019 году представить на рынке обновленную версию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 01:44
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Происшествия
СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Политика
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.
Обновлено в 10:00
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Экономика
Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости в России
В России сохраняется тенденция по снижению рождаемости и для решения этой проблемы могут быть приняты дополнительные меры, заявил министр труда Максим Топилин в ходе рабочей встречи в Совете Федерации.
Обновлено в 13:23
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Футбол
«Барселона» интересуется Промесом
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39