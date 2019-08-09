Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOSКоммерсантъ 04:32
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой
Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27
Происшествия
19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП
19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.
Обновлено в 10:46
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Политика
Медведев пообещал поддержку Киргизии со стороны России
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Футбол
Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал высокую оценку работе клуба в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:26
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика
В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки
В парке Мира состоялась мемориальная церемония. Каждый год она традиционно начинается с минуты молчания в 11 часов 2 минуты.
Обновлено в 00:59
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Волейбол
Россия обыграла Мексику в трёх партиях в олимпийском отборе
Понятно, что Саммельвуо хотел в официальном матче посмотреть на тех игроков, с которыми начал работать только с 22 июля, когда команда собралась в Новогорске на подготовку к олимпийскому отбору.
Обновлено в 14:15
Политика
Президент США не узнал президента Украины
Президент США Дональд Трамп не смог узнать главу Украины Владимира Зеленского по фамилии.
Обновлено в 15:29
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Онищенко напомнил россиянкам о термине «старородящая»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал данные Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребенка в 26 лет.
Обновлено в 09:31
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
Обновлено в 15:50
Футбол
Зийех продлил контракт с «Аяксом»
Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика
Климов заявил, что сообщение посольства США о митинге 10 августа в Москве вызывает вопросы
Размещенное на сайте американского посольства сообщение о согласованном митинге в Москве 10 августа вызывает вопросы, так как некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40