Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OSТАСС 03:57
Новинка может прийти на замену используемой сейчас операционной системы Android. После внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Обновлено вчера в 06:30
Технологии
Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов
Navicon и Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.
Обновлено в 04:58
Экономика
Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»
Сделка может пройти по следующему сценарию: Сбербанк получит 80% в ООО "Союзмультфильм", дочерней компании ФГУП.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
Российский самолет провел над территорией Украины 26 минут
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Турции на оружейном складе произошли взрывы
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Политика
Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД
Центризбирком привлек к перепроверке подписей, представленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, серьезную группу экспертов, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
Обновлено в 06:14
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Общество
«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Политика
Тарифы на мобильную связь для крымчан «заморожены»
Ранее оператор сообщил, что тарифы на мобильную связь для жителей Крыма, использующих тарифный план «Супер МТС (Кубань)», будут повышены 12 августа текущего года.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет бывшая глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова.
Обновлено в 06:36
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
Обновлено в 05:51
Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил поддержку со стороны одного из болельщиков клуба.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Москве хулиган перерисовал картину стоимостью в миллионы рублей
Сотрудники галереи на протяжении нескольких недель не замечали изменений на полотне, стоимость которого составляет 9,7 миллиона рублей.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини
Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Общество
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет в коротких шортах
Герцогиня Кембриджская Кейт впервые надела короткие шорты с тех пор, как стала женой принца Уильяма.
Обновлено в 05:22
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
НАТО модернизировала систему ПРО в Румынии
Обновлено в 06:57
Путешествия
В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта
Обновлено в 06:50
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на госпиталь в Японии
Звонивший сообщил о том, что неизвестный мужчина с ножом вошел в госпиталь, после чего набросился на людей.
Обновлено в 07:02