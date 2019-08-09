Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru 09 августа в 06:51

В коде ядра насчитывается 20 млн строк, что отражается на гибкости и отзывчивости операционной системы. Для сравнения Ричард Ю привел пример ОС Android, ядро которой насчитывает порядка 100 млн строк кода, хотя в реальности используется не более 8% из них.
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