Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OSTelesputnik.ru 09 августа в 06:51
В коде ядра насчитывается 20 млн строк, что отражается на гибкости и отзывчивости операционной системы. Для сравнения Ричард Ю привел пример ОС Android, ядро которой насчитывает порядка 100 млн строк кода, хотя в реальности используется не более 8% из них.
Читать в источнике
Оценить148
Подробнее о событии
Показать все источники
Huawei анонсировали свою операционную систему. Компания готовится к бану Android
Фонтанка.Рувчера в 08:19
Huawei против Android. Сможет ли компания существовать на собственной операционной системе Harmony OS?
Телеканал 360°09 августа в 23:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Из-за серьезной травмы Зане «Бавария» отказалась от трансфера игрока
Как утверждает источник, это связанно с тем, что недавно игрок получил серьезную травму.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК Салют
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»
Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Энергетика
Розничные цены на автотопливо в Белоруссии снизятся на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 11 августа снизятся на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте государственного концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 04:15
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Следователи и люди в штатском допросили задержанных после вчерашней акции за свободные выборы в Москве
Обновлено в 05:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31
Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 03:21
Политика
Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Елизавета II разочарована работой политиков Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II разочарована работой политиков Соединённого королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях выхода из Brexit.
Обновлено в 04:40
Общество
Стали известны доходы Ивлеевой и Дудя на YouTube
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Горько: влюбленные дайверы сыграли свадьбу в самой большой водной пещере Европы
Влюбленная пара дайверов решила сочетаться браком там, где они больше всего любят проводить время - под водой.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43