Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный списокВести.Ru вчера в 23:29
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список. В корпорации планируют в порядке упрощенного судопроизводства добиться решения о признании такого закона противоречащим конституции, передает телеканал "Россия 24".
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Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Гаджеты
В будущем Windows станет облачной, а управлять ей можно будет с помощью голоса и взгляда
Слова топ-менеджера Microsoft позволяют надеяться, что ситуация в обозримом будущем или в корне изменится, или хотя бы улучшится.
Обновлено в 06:30
Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Обновлено в 03:57
Политика
В Евросоюзе призвали Сербию и Косово к сдержанности
Европейский союз призвал Белград и Приштину к сдержанности в связи с событиями в Косово, заявил журналистам представитель Евросоюза.
Обновлено в 02:54
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании
В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета
Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Футбол
Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»
По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
Обновлено в 02:19
Политика
Депутат из партии Порошенко внес законопроект об импичменте
Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента законопроект о следственной проверке президента.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира
Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель
Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Авто
Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
Обновлено в 05:58
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика
Борис Джонсон вызван в суд из-за высказываний по Brexit
Бывшего главу британского МИДа Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний накануне референдума по Brexit в 2016 году.
Обновлено в 06:44
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Транспорт
Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД
С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России
В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.
Обновлено в 05:44