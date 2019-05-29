Huawei подала иск в США из-за внесения в черный списокРоссийская газета вчера в 22:14

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционными внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей. В компании назвали ограничения "лишением общественных прав".

с чего всё началось

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

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