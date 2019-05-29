Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный списокРоссийская газета вчера в 22:14
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
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Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционными внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей. В компании назвали ограничения "лишением общественных прав".РИА Новостивчера в 21:48
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Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Космос
Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос
Обновлено в 00:06
Происшествия
«Машины глохнут»: затопило улицу Щербакова в районе аквапарка
Сегодня утром на Щербакова в районе перекрестка с Самолетной произошел потоп, вода залила проезжую часть под мостом.
Обновлено в 01:16
Технологии
Mail.ru Group отправит облака за рубеж
Компания запустит сервис "Диск-О" в США и других странах Mail.ru Group выходит на международный рынок облачных сервисов, на котором планирует за год привлечь 1 млн пользователей.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Астрахани
Обновлено в 01:00
Путешествия
В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета
Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом имени Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник распорядился наградить своего российского коллегу Владимира Путина орденом имени первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Лось, провалившийся в теплицу ботсада ТГУ, скончался
Лось, провалившийся в среду утром в техническую теплицу ботанического сада Томского госуниверситета (ТГУ), скончался от сильной кровопотери, сообщил РИА Томск и.о. директора ботсада Михаил Ямбуров.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Гаджеты
На манеже — всё те же. Новое поколение процессоров Intel Core X дебютирует осенью
Компания Intel объявила о том, что новые процессоры HEDT она выпустит уже этой осенью.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
На заброшенной стройке в Новосибирске погибла девочка
Маленькая девочка во вторник разбилась насмерть, упав с третьего этажа заброшенной стройки в Ленинском районе Новосибирска, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
Обновлено вчера в 01:34
Футбол
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения
Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду
По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 05:01
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Украинский минер-диверсант пропал без вести после боя с защитниками ЛНР
Группу украинских минеров из 54-й бригады ВСУ, которые выполняли боевое задание в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Донбассе, встретили сопротивление со стороны Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 01:19
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Китай восхищен проектом российского авианосца-катамарана
Китайский портал Sohu назвал "чудом технологической мысли" проект российского двухкорпусного авианосца, сообщает ФАН.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая готовится стать мамой в третий раз
Известной фигуристке Ирине Слуцкой в минувшем феврале исполнилось 40 лет, но жизнь выдающейся спортсменки продолжает бить ключом.
Обновлено вчера в 14:33
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Команда Осипова планирует за 16 лет раскачать экономику Забайкалья до роста ВРП в 2 раза
Члены правительства, сформированного временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александра Осипова, подготовили план развития экономики региона до 2035 года, по которому внутренний региональный продукт увеличится с 319 миллиардов рублей до 650 миллиардов рублей, сообщил 29 мая первый вице-премьер Забайкалья Евгений Орачевский.
Обновлено вчера в 23:02